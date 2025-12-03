Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait bir arsayı sosyal medya üzerinden satışa sunarak 100 bin TL kapora alan Talat O. (42), polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İlan değerinin yarısı fiyatla paylaşıldı

Olay, 30 Kasım tarihinde başladı. Talat O., başkasına ait arsayı değerinin yarısı olan 1 milyon 200 bin TL’den satışa çıkardı ve ilanı sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlanı gören M.Ö., verilen irtibat numarası üzerinden şüpheliyle iletişime geçti.

Kapora ödendi, şüpheli süreci uzattı

M.Ö. ile Talat O. arasında anlaşma sağlanmasının ardından alıcı, 100 bin TL kaporayı şüphelinin hesabına gönderdi. Ancak Talat O., çeşitli bahanelerle süreci uzatınca M.Ö., durumdan şüphelenerek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Operasyonla yakalandı, tutuklandı

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle M.Ö., şüpheliyi arayıp kalan parayı ödeyeceğini söyleyerek buluşma noktasında karşılaşmayı ayarladı. Dün gerçekleştirilen buluşmada Talat O., M.Ö. ile karşılaştığı anda polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.