Osman Günden / Son Mühür - Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Bornova Halk Dansları Festivali, Büyükpark'ta düzenlenen açılış programıyla kapılarını açtı. 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında kültür sanat meraklılarını ağırlayacak olan organizasyonun ilk gününde; genel sanat yönetmenliğini Tansu Akarsu'nun, proje yönetmenliğini ise Öğr. Gör. M. Aykut Mis'in üstlendiği etkinlikler yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve gençlerin katılım gösterdiği “Kaşık Çalım ve Boyama” atölyesinin yanı sıra “Yağlı Boya Kaşık Resim Sergisi” de sanatseverlerle buluştu. İlk günün akşam programında Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde geleneksel danslar üzerine söyleşi gerçekleştirilirken, günün finalinde Şef Selda Kesgi yönetimindeki Bornova Belediyesi STK Korosu ve Kadınlar Korosu, Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

“Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyoruz”

Festivalin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, halk oyunlarının Anadolu’nun ortak hafızasını ve geçmişini simgeleyen güçlü bir bağ olduğunu ifade etti. Bornova'yı sanatın merkezi yapma yolunda kararlı olduklarını belirten Başkan Eşki, “Halk oyunları sadece bir gösteri değil, kültürümüzün, dayanışmamızın ve ortak geçmişimizin en güçlü anlatımlarından biridir. Bornova’yı sanatın ve kültürün merkezi yapma hedefiyle geleneklerimizi yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz” diyerek organizasyonun kültürel mirası korumadaki rolüne dikkat çekti. Çeşitli kortejler ve gösterilerle devam edecek olan festival, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek gala gecesiyle sona erecek.

Festival Programı

5 Haziran Cuma

12.00: Kültür Tanıtım Stantları ve Yağlı Boya Kaşık Resim Sergisi – Büyükpark

15.00: Kaşık Çalım ve Boyama Atölyesi – Büyükpark

19.30: Bandolu Kortej – Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önü

21.00: Halk Dansları Gösterileri – Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu

6 Haziran Cumartesi

12.00: Kültür Tanıtım Stantları ve Yağlı Boya Kaşık Resim Sergisi – Büyükpark

15.00: Kaşık Çalım ve Boyama Atölyesi – Büyükpark

21.00: Halk Dansları Gösterileri – Çamdibi Atatürk Parkı

7 Haziran Pazar – Gala Gecesi

20.30: Halk Dansları Gösterileri – Büyükpark

Konuk ekip: Kepez Belediyesi Halk Dansları Topluluğu