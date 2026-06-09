İzmir yine bir motor kazası ile karşı karşıya kaldı. Ölümü getiren kaza İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. Acı olay dün saat 23.45 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Acı haber olay yerindeyken alındı!

Öğrenilen ilk bilgiler ışığında kazanın nasıl gerleştiği bildirildi. Kaza seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kazayı gören duyarlı vatandaş hemen güvenlik ekiplerine ve 112 Acil sağlık ekiplerine ulaştı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolü yapıklarında acı olayla karşılaştılar. Daha oracıkta motosiklet sürücüsü Hasan Vurgun'un (34) hayatını kaybettiği belirlendi. Vurgun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı kazanın ardından Haydar Aliyev Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle Haydar Aliyev Bulvarı'nda trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.