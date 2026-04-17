Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen okul saldırılarının şokunu yaşarken, faillerin psikolojik ve ideolojik arka planları da mercek altına alındı. Güvenlik zafiyetlerinin yanı sıra saldırganların dijital izleri üzerinden yapılan incelemeler, tehlikeli bir alt kültürü yeniden gözler önüne serdi. Özellikle Kahramanmaraş'taki saldırganın profilinde tespit edilen detaylar, kamuoyunda "incel" teriminin yüksek sesle tartışılmasına yol açtı.

OKUL SALDIRILARINDAKİ 'ELLIOT RODGER' AYRINTISI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen saldırının hemen ertesi günü, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda benzer bir katliam yaşandı. Kahramanmaraş'ta dehşet saçan İsa Aras Mersinli'nin dijital geçmişi incelendiğinde oldukça dikkat çekici bir bulguya rastlandı. Saldırganın mesajlaşma uygulaması profilinde, 2014 yılında ABD'de 6 kişiyi öldüren ve "incel" hareketinin sembol isimlerinden biri haline gelen Elliot Rodger'ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Bu gelişme, şiddet eylemlerinin arkasındaki ideolojik yapıyı bir kez daha tartışmaya açtı.

İNCEL NEDİR, NE DEMEK?

Yaşanan korkunç olayların ardından sıkça dile getirilen "incel" terimi, İngilizce "Involuntary Celibate" ifadesinin kısaltması. İnternetin ilk dönemlerinde, yalnızca romantik veya cinsel ilişki kurmakta zorlanan ve yalnızlık çeken bireylerin bir araya geldiği masum çevrimiçi destek topluluklarını tanımlamak için ortaya çıkan incel, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Günümüzde incel olarak tanımlanan gruplar, karşı cinse yönelik öfke, düşmanlık ve nefret söylemleri geliştiren, hatta zaman zaman kitlesel şiddet olaylarıyla ilişkilendirilen tehlikeli bir yapı haline geldi.

İNCEL ERKEK BELİRTİLERİ NELERDİR?

İncel olarak tanımlanan bireylerin psikolojik profillerinde ve davranış biçimlerinde belirli düşünce kalıpları öne çıkıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre incel erkeklerde görülen başlıca belirtiler şunlardır:

Sorumluluğu Dışarıya Atma: Romantik ilişkilerde yaşadıkları başarısızlıkları kendi kişisel gelişim eksiklikleriyle değil, dış dünyadaki adaletsizliklerle veya genetik şanssızlıklarla açıklama eğilimi gösterirler.

Keskin Genellemeler: Kadınların yalnızca belirli fiziksel özelliklere (boy, çene yapısı vb.) veya yüksek ekonomik statüye sahip erkekleri tercih ettiğine dair sarsılmaz bir inanç taşırlar.

"Biz ve Onlar" Ayrımı: Kadınları ve toplumda "çekici/başarılı" olarak görülen erkekleri belirli kalıplarla etiketleyerek kendilerini sürekli dezavantajlı ve dışlanmış bir kurban pozisyonuna sokarlar.

Umutsuzluk ve Karamsarlık: Sosyal ilişkilerde başarının tamamen doğuştan gelen genetik özelliklere bağlı olduğuna inanarak durumlarının asla değişmeyeceğini savunurlar. Bu derin umutsuzluk zamanla öfkeye, hayal kırıklığına ve nefrete dönüşür.

İNCEL KÜLTÜRÜ NEDİR?

İncel , tamamen internetin karanlık dehlizlerinde şekillenen ve çevrimiçi platformlarda varlık gösteren bir alt kültür olarak tanımlanıyor. Başlangıçta sosyal izolasyon sorunlarını paylaşmak için kurulan bu yapı, zamanla radikalleşerek dışlayıcı bir görüşe evrildi.

Günümüzde incel kültürü; toplumsal cinsiyet eşitliğine karşıt katı söylemler, kadın düşmanlığı ve toksik bir erkeklik algısıyla besleniyor. En tehlikeli boyutu ise bu grupların içerisinde şiddet içeren olayların, katliamların ve faillerin meşrulaştırılması. Hatta bazı durumlarda bu tür olayların failleri kahramanlaştırılarak övülmesi incel kültürünün en tehlikeli boyutlarından biri. Psikologlar, yoğun yalnızlık ve depresyonla beslenen bu alt kültürün sadece bir güvenlik sorunu olarak değil, ruh sağlığı ve sosyal destek bağlamında da çok boyutlu olarak ele alınması gerektiği konusunda uyarıyor.