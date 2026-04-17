Son Mühür- Şanlıurfa'nın ardından Türkiye ikinci şokunu Kahramanmaraş'ta yaşadı. Okula yönelik saldırıda can veren dokuz masum arasında öğretmen Ayla Kara da bulunuyordu.

Acılı ailenin yasını paylaşmak için Kahramanmaraş'a gidenler arasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Ayla Kara'nın ailesine taziye ziyareti sırasında yaşanan bir olay yeni bir tartışma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in elini sıkmadan geçen Bilal Erdoğan'ın bu tavrı, ikili arasında soğukluk mu var sorularını gündeme taşıdı.

Havalimanından itibaren beraberdiler...



Sosyal medyada dillendirilen iddiaya gazeteci Nevzat Çiçek açıklık getirdi.

Bilal Erdoğan ve Akın Gürlek'in Kahramanmaraş'a birlikte geldiklerine dikkat çeken Çiçek,

''Dünden beri bir haber servis ediliyor.

Bilal Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in elini sıkmadı."



Bu kadar acı içerisinde bunun haber olarak servis edilmesi bir tercih meselesi ama haber doğru değil.

Bakan Gürlek ve Bilal Erdoğan

Havalimanından itibaren yan yanaydılar.

Taziyenin tamamında beraberdiler'' hatırlatmasında bulundu.

''Bakan Akın Gürlek, taziye yerine daha erken geldiği için aile fertleriyle Bilal Erdoğan’ı bizzat tanıştırıyor'' diyen Nevzat Çiçek,

''Hadi Bilal Bey sıkmadı Diyanet İşleri Başkanı da sıkmıyor. Sebep bu gün beraberlik olabilir mi?'' diye sordu.