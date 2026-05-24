Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin alınan yargı kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Söz konusu kararı bir "saray darbesi" olarak adlandıran İmamoğlu, yargının milli iradeyi yok saydığını savundu.

"Mutlak butlan kararı bir saray darbesidir"

İmamoğlu, mahkemenin kararını hukuksuzluk olarak nitelendirerek, bu durumun yalnızca partisine değil genel olarak milli egemenliğe bir saldırı olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu, "Partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı bir saray darbesidir" diyerek, "Talimatı verenler de uygulayanlar da bellidir. “Yok hükmünde” dedikleri CHP yönetimi değil, Türk milletinin kutsal iradesidir. Milli egemenliğe mahkemeler yoluyla baş kaldırılmıştır.

“Türk milleti adına” karar alan mahkeme, milli iradeyi yok hükmünde sayarak Cumhuriyeti ve demokrasiyi imha etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Hepiniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz"

İktidara ve yargı içerisindeki bazı gruplara da ağır eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Hepiniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz!

Bu millete kader tayin etmeye kalkanlar, bu ulusun iradesini teslim almaya çalışanlar sizden önce ne yaşadıysa aynısını yaşayacaksınız.

Bugün aynılar aynı yerdedir! Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz!" dedi.

"Genel Başkanım Özgür Özel'in Yanındayım"

Yaşanan bu süreçte CHP içindeki birlik mesajını da tekrarlayan İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte mücadeleye devam edeceklerini açıklayarak,

"Bizim yerimiz, milli iradeye düşmalık edenlerin yanı olmadı, olmayacak. Darbecilerin hukuksuz manevralarının, baskın seçim hazırlıklarının, ana muhalefeti işgal çalışmalarının, hepsinin farkındayız.

Koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar, bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır.

Biz hiç seçim kaybetmedik ve milletin iradesiyle Türkiye’nin birinci partisi olduk. Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"AYAĞA KALKIN!"

Açıklamasının sonunda vatandaşlara ve diğer siyasi parti liderlerine seslenen İmamoğlu, "Büyük milletim! “Umutsuz zamanlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyen Ulu Önder Atatürk’ün takipçileri: İstikbali, Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve geleceğimizi korumak için yaşadığımız zorlukları dert etmeyin.

AYAĞA KALKIN! Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim."

İmamoğlu, muhalefete de şu çağrıda bulundu: "Siyasi parti liderleri, Mesele CHP meselesi değildir! Hattı müdafa değil, sathı müdafa yapmak zorundayız!

Gerçekten milleti temsil ettiğinize inanıyorsanız, derhal en güçlü şekilde Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve adaleti savunmak zorundasınız.

Millet hepimizi çağırıyor ve “artık yapın” diyor! Bu topraklarda halay da zeybek de horon da dik oynanır. Biz dimdik olacağız ki millet boyun eğmeyecek! BÜYÜK TÜRK MİLLETİ DARBEYE TESLİM OLMAYACAKTIR! YA BUGÜN, YA HİÇ!" mesajını verdi.