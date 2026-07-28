İzmir Menderes'te kaçak alkol üretimine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı düşünülen çok sayıda malzemeye el konuldu. Operasyon kapsamında bidonlar içerisinde kaçak alkol olduğu düşünülen sıvılar ile damıtma düzeneklerine el konulurken, ürünlerden alınan numuneler laboratuvar incelemesine alındı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesiyle ilgili denetimlerini kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde devam ettiriyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan Menderes ilçesi İnönü Mahallesi Hakkı Efendi Caddesi'ndeki Hanımeli Sitesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

570 litre sıvı ve damıtma düzenekleri!

Adreste gerçekleştirilen aramalarda, 30 adet 19 litrelik bidon içerisinde halk arasında "maişe" olarak nitelendirilen kahverengi sıvı bulundu. Ekipler buna ek olarak alkol damıtımında kullanıldığı düşünülen 2 ayrı düzenek ile 33 adet 4 litrelik cam şişe içerisinde sahte içki olduğu düşünülen ürünlere de el koydu.

Laboratuvara gönderildi!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, el konulan sıvı ve içki örneklerinden numune alarak incelemeye start verdi. Alınan numunelerin, içeriklerinin belirlenmesi için muayene ve analiz yapılmak amacıyla yetkili laboratuvara gönderildiği ifade edildi.