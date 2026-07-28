Son Mühür / Merve Turan - YKS tercih sürecinin zorlu olduğunu bilen Menderes Belediyesi, Menderesli öğrenciler için adım attı. Belediye başlattığı YKS tercih hizmeti sayesinde öğrencilerin daha bilinçli bir dönem geçirmesini planlanıyor. “Geleceğini Bugünden Planla” sloganıyla duyurulan hizmet, uzmanların desteğiyle yüz yüze bir şekilde yapılması palnlanıyor.

Randevulu sistem

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler 0232 700 00 00 numaralı telefonun 1717 dahili hattını arayarak randevu oluşturabiliyor.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek: "Onlara en iyi şekilde destek olacağız”

Menderesli öğrencileri yalnız bırakmayan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir adım atarken destek çıkacaklarını belirtti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gençlerin geleceklerini bugünden planlayabilmesini amaçladıklarını söylerek “YKS tercih döneminde gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Eğitim hayatına yeni bir adım atacak olan gençlerimize geleceğini bugünden planlayabilmesi adına tercih danışmanlığı hizmetini vereceğiz. Gençlerimiz kararsızlığa, kafa karışıklığına kapılmasınlar. Biz bu süreçte onlara en iyi şekilde destek olacağız. Her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.