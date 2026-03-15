Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen "İlk Evim" konut kredisi kampanyası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlerin ve hiç evi olmayanların ödeme güçlüğüne düşmeden kendi evlerine kavuşmasını sağlayacak bu proje, bankaların yüksek faiz oranlarına karşı adeta bir can simidi oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) ikinci evini alacaklar için kredi musluklarını kısmasının ardından, tüm kaynaklar "ihtiyacı olanı" ev sahibi yapmaya ayrıldı. Gözler şimdi, yüzde 1.20 gibi piyasanın çok altında bir faiz oranıyla sunulacak olan bu tarihi kampanyanın başvuru tarihlerine ve vade seçeneklerine çevrildi.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hükümetin dar gelirliyi koruyan konut politikaları kapsamında hazırlanan 1.20 düşük faizli kredi kampanyası için yasal çalışmalar hızla devam ediyor. Başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da, yeni yasama yılında düzenlemenin Meclis gündemine gelerek hızla yasalaşması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başvuru ekranlarını ve kesin tarihleri kamuoyuna duyuracağı öngörülüyor.

İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI VE VADE SAYISI NELER?

Düzenlemenin detayları netleşmeye başlarken, kulislere sızan bilgilere göre kampanyanın kuralları oldukça katı tutuluyor. Amacın sadece gerçek ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak olduğu projede öne çıkan şartlar ve ödeme kolaylıkları şöyle:

15 Yıl (180 Ay) Vade: Klasik konut kredilerinde uygulanan 120 ay (10 yıl) sınırının bu kampanyaya özel olarak esnetilmesi ve vatandaşlara 15 yıla (180 ay) kadar vadelendirme imkanı sunulması bekleniyor.

Düşük Faiz Oranı: Kredi kullanacak vatandaşlara piyasa koşullarının çok altında, yüzde 1.20 oranında sabit faiz uygulanacak.

EVİNİ YENİLEYECEKLERE 0.69 FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ

İlk kez ev alacakların yanı sıra, riskli yapılarını yenilemek isteyenler için de dev bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası finansmanlı "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"nin detaylarını paylaştı. İzmir'in pilot il olarak seçildiği ve ilk etapta 330 milyon avroluk bütçe ayrılan bu projeyle, kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara aylık 0.69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecek.