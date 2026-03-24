Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Duran, yapılan açıklamaların siyasi nezaket sınırlarını aştığını ve kamuoyunu yanıltmaya dönük olduğunu ifade etti.

Siyasi tartışmalara “üslup” vurgusu

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Duran, Özgür Özel’in ifadelerinin yapıcı siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. Açıklamasında, bu tür söylemlerin dikkat çekme ve gündem değiştirme amacı taşıdığını vurgulayan Duran, siyasi dilin daha sorumlu ve ölçülü olması gerektiğine işaret etti.

“Toplumsal gerilimi artırıyor” uyarısı

Duran, kullanılan dilin demokratik rekabeti güçlendirmek yerine toplumsal gerilimi artırdığına dikkat çekti. Siyasi aktörlerin kullandığı üslubun toplum üzerindeki etkisine değinen Duran, kutuplaştırıcı söylemlerin kamuoyunun sağduyusuyla örtüşmediğini ifade etti.

“Eleştiri hakkı itidalle kullanılmalı”

Açıklamada, siyasetçilerin eleştiri hakkını kullanırken itidal ve ciddiyet çizgisini korumasının önemine vurgu yapıldı. Devletin üst kademelerinde görev yapan isimlere yönelik ithamların mesnetsiz ve yakışıksız olmaması gerektiğini belirten Duran, siyasetin sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hukuk devleti vurgusu

Duran, iddiaların dile getirilme yerinin yargı mercileri olduğunu belirterek hukuk devleti ilkesine dikkat çekti. Siyasi tartışmaların sokak dili yerine hukuk ve demokrasi çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

“Öncelik istikrar ve refah”

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliğinin ülkenin istikrarı, milletin refahı ve toplumsal birlik olduğunu belirten Duran, atılan adımların Türkiye’nin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.