Son Mühür- Türk tarihçiliğine damga vuran Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından en ilginç çıkış, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'den geldi.

''Bu memleket böyledir.

Her vefat eden adem, badem gözlü olur'' sözleriyle Ortaylı'yı hedefe koyan Ülger,

''Prof. Dr. İlber Ortaylı.

Bu muhterem kişi hakkında tek bir hatıramı anlatacağım. 1993'de Ankara SBF'de yüksek lisans derslerini tamamlamıştım. Kendisini ziyaret ettim, Yugoslavya'nın dağılması konusunda tez yazmak istediğimi, danışmanım olmasını istedim.

Beni azarladı.

"Balkan dillerinden hangisini biliyorsun yavrum?" dedi. "Hiç birini bildiğini zannetmiyorum"

"Hocam İngilizce biliyorum en iyi seviyede handiyse".

"Yazamayız çocuğum, benim vaktim kıymetli.."

Bu şekilde üst perdeden konuştu. O gün sildim bu muhteremi ben...'' ifadelerine yer verdi.

Prof. Ülgen,

''Sonuçta ilgi duyduğum alanda Prof. Dr Şükrü Sina Gürel danışmanlığında harika bir tez hazırladım.

Kitap olarak da yayınlandı.

Böyle bir hatıra...'' mesajıyla gündemdeki tartışmaya Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'i de dahil etmiş oldu.

Ülger'e saygılı ol çağrısı...

Şükrü Sina Gürel,

''İrfan Kaya Ülger, benim adımı da kullanarak sevgili İlber Ortaylı ile ilgili bir şeyler yazmış. Kendisine hatırlatmakta fayda var: İlber Ortaylı, irfan Kaya gibilerin erişemeyeceği bir bilginlik düzeyinin temsilcisiydi. Ülger’e düşen, sadece saygılı olmaktır!'' sözleriyle, hem tartışmaya dahil edilmesinden duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti hem de Prof. Gürel'i bu tartışmada haksız bulduğunu vurguladı.