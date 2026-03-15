Son Mühür- Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel raporlar birçok bölge için alarm zillerini çalıyor. Ülke genelinde hakim olması beklenen parçalı ve çok bulutlu gökyüzü, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerini şiddetli yağışlara bırakacak. İstanbul'un kuzey kıyılarından Antalya'nın doğusuna, İç Anadolu'nun belirli kesimlerinden Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir hat üzerinde yağışlı hava kütlesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgesel yağışlar ve kuvvetli meteorolojik olaylar

Hava tahmin raporlarına göre yağış rejimi, Güneydoğu Anadolu geneli ile Doğu Akdeniz hattında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini gösterecek. Ancak Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari gibi yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde bu yağışların karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle bu illerde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmini, sel ve su baskını gibi risklere karşı vatandaşların üst düzey tedbir almasını zorunlu kılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iç bölgelerde görülecek pus ve sis hadisesi ise ulaşımda görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir.

Fırtına ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkileyebilir

Rüzgarın genel itibarıyla kuzeyli yönlerden esmesi beklense de, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney ve doğu yönlü hava akımları hakimiyet kuracak. Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ile Hatay çevrelerinde rüzgarın hızının saatte 80 ila 90 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fırtına boyutuna ulaşacak bu hava akımına, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek toz taşınımı hadisesi de eşlik edecek. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması büyük önem arz ediyor.

Yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlı bölgelerinde biriken yüksek kar örtüsü, ısınan hava ve beklenen yeni yağışlarla birlikte ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kar erimeleriyle birleşen çığ tehlikesi, özellikle ulaşım akslarında ve yüksek rakımlı köylerde risk teşkil ediyor. Eğimli arazilerde yaşayan veya bu rotaları kullanan vatandaşların, yaşanabilecek ani kar kütlesi hareketlerine karşı son derece dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde yaşanacak buzlanma ve don olayları tarımsal faaliyetleri ve trafiği etkileyebilir.

Şehir şehir beklenen hava durumu tablosu

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey ilçelerinde hafif yağmur geçişleri görülürken, Edirne ve Kocaeli gibi illerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nde İzmir ve Denizli hattında güneş yüzünü gösterirken, İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir parçalı bulutlu, Konya ve Nevşehir ise sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Karadeniz’in doğusunda Trabzon ve Samsun çevrelerinde yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars dondurucu soğuk ve kar yağışı ile mücadele ederken, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi merkezlerde şiddetli sağanak yağışların gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

