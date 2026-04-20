Son Mühür / Osman Günden- İzmir’in Konak ilçesi İkiçeşmelik bölgesi Şehit Nedim Tuğaltay Mahallesi’nde henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bir anda yükselmesi bölgede endişelere neden oldu. Alevlerin müstakil bir evden çıktığı öğrenilirken; olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği de aktarıldı.

“Yaşlı bir amcanın evinden çıktı”

Olay, Konak İlçesi İkiçeşmelik bölgesi Şehit Nedim Tuğaltay Mahallesi 844 sokakta yaşandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

Yaşananları Son Mühür’e anlatan Tan Mahallesi Muhtarı Tufan Şengül, “Benim bir üst mahallemde meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilere göre alevler yaşlı bir amcamızın ikamet ettiği müstakil evden yükselmeye başlamış.

Nedeni henüz bilinmiyor. Evin hemen arkasında da esnafın depoları var. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” bilgisini aktardı.

İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede uzun süre soğutma çalışmaları devam etti. Yangının ardından dumanların hala yükseldiği ifade edildi.