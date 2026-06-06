Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi operasyonu kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ve müdafi avukatlarının savunma detayları ortaya çıktı. Görkem Duman, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirtti.



"Örgüt Üyesi Değilim, Personelle İletişim Kurmam Normal"

Emniyette verdiği ayrıntılı beyanları tekrar ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, hakimlik sorgusunda şu savunmayı yaptı:

"Ben bu konuda daha önce emniyette ayrıntılı olarak beyanda bulundum, o beyanım doğrudur, tekrar ederim. Ben örgüt üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Belediye başkanı olarak belediye personelini ve vatandaşla iletişim kurmak çok normaldir. Örgütlü bir harekette bulunmadım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum."

Avukatlardan Gizli Tanık ve Suçlama Tepkisi: "Maddi Durumu İyi, Rüşvetle İşi Olmaz"

Görkem Duman’ın müdafi avukatlarının zapt geçen savunmalarında ise dosyadaki iddialara karşı sert hukuki çıkışlar yer aldı.

Avukatların savunmalarında öne çıkanlar şunlar oldu:

Avukatlar, gizli tanık beyanlarının hayatın olağan akışıyla uyuşmadığını, müvekkillerinin ruhsatlı ve mal varlığı kazancıyla doğru orantılı bir hayat sürdüğünü belirterek, belediye binasında dahi sabit ikameti bulunan başkanın öncelikle serbest bırakılmasını, aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"9 Milyon Liralık Borç Yapılandırması"

Savunmada, Buca Belediyesi'nin borçlarını yapılandırmak için devamlı bakanlıkla görüşüldüğü, müvekkilin maddi durumunun gayet iyi olduğu vurgulandı. MASAK raporu alınmış olsa müvekkilin mal varlığının azaldığının net şekilde görüleceği ifade edildi.

"SGK Dökümünde İmzası Yok"

İşe gelmeyip maaş alan memurlarla ilgili iddialara değinen müdafiler, bu memurların işe alınma ihbarı üzerine ilgili müdürlüklere yazı yazıldığını, puantajda veya SGK dökümünde başkanın bir imzasının bulunmadığını belirtti. İddiaların soyut olduğunu savunan avukatlar, "Rüşvet kime verilmiş, ne için verilmiş ve hangi para alınmış gibi sorular sorulması lazım. Müvekkilin hiç biri çalışmaz" ifadelerini kullanarak suçlamaların temelsiz olduğunu ve tutuklamanın mağduriyete yol açacağını savundu. Başkan Görkem Duman ve avukatları, suçlama konusu eylemlerin asılsız olduğunu ve tutuklanmasını gerektirecek somut hiçbir delilin dosyada bulunmadığını belirterek öncelikle serbest bırakılma, aksi durumda adli kontrolle tahliye talebinde bulundu.