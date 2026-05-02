Türk alışkanlıklarının arasında yer alan çayın içine limon sıkmak çoğu insan için yalnızca alışkanlık ya da damak zevki gibiyorumlansa da uzmanlara göre bu niş tercih, sağlık açısından da bazı iyi yönler sunuyor. Sosyal medyada bilgilendirici videolar çeken Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin’in değerlendirmelerine göre, limonun içerdiği C vitamini çayın vücutta bazı etkilerini değiştirebiliyor.

Özellikle demir emilimi konusu burada önem kazanıyor. Keskin'e göre çayda bulunan tanen maddesi, demirin bağırsaklardan emilimini azaltabiliyor. Bu nedenle demir eksikliği yaşayan kişilere yemeklerle birlikte yoğun çay tüketimi konusunda dikkatli olmaları öneriliyor. Limon ise içerdiği C vitamini sayesinde demirin emilimini destekleyerek bu etkinin bir kısmını dengeleyebiliyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin limonlu çayın tek başına bir sağlık çözümü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulasa da, özellikle demir düzeyi düşük bireyler için daha bilinçli bir tercih olabileceğini belirtiyor.

Bunun yanında limonun bağışıklık sistemi üzerindeki katkıları da biliniyor. C vitamini, vücudun savunma mekanizmasını destekleyen önemli bileşenlerden biri. Bu nedenle özellikle soğuk havalarda limonlu çay daha fazla tercih ediliyor.

Sindirim açısından da bazı kişiler yemek sonrası limonlu çayın rahatlatıcı etkisinden söz ediyor. Herkes üzerinde aynı sonucu göstermese de, mideyi daha konforlu hissettirebildiği ifade ediliyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin'e göre tüketim zamanı da önemli. Yemeklerden hemen sonra ya da günün ilerleyen saatlerinde tercih edilen limonlu çay, hem keyifli bir içecek seçeneği sunabiliyor hem de bazı faydalar sağlayabiliyor. Kısacası, limon eklemek yalnızca tat değil; bilinçli tüketildiğinde küçük ama anlamlı bir dokunuş olabilir.