Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olma hayali kuran adaylar için zorlu parkur ve mülakat maratonu geride kaldı. Şimdi ise tüm Türkiye genelindeki adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek olan o resmi açıklamayı bekliyor. Sürecin son aşamasına gelen adaylar için "POMEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?" ve "Polislik sınav sonuçları e-Devlet'ten nasıl bakılır?" sorguları büyük bir ivme kazandı. Henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da sonuçların ilan edileceği adres ve puan hesaplama detayları netleşti. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

33. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Sınav işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurulacak komisyon değerlendirmeleri biter bitmez sonuçlar adayların erişimine açılacak. Duyurular yalnızca Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Adaylara posta yoluyla veya telefonla herhangi bir bildirim yapılmayacağı, internetten yapılan duyurunun tebliğ niteliği taşıdığı vurgulandı.

POMEM SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Sınav sonuçları açıklandığı an adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden veya Polis Akademisi'nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak durumlarını öğrenebilecek. Yoğunluk nedeniyle sisteme girişte aksamalar yaşanabileceği için adayların duyuru sonrası sabırlı olması öneriliyor.

POMEM MÜLAKAT VE FİZİKİ YETERLİLİK PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Polis adayı olabilmek için girilen sınavlarda başarı sıralaması belirlenirken üç farklı kriter dikkate alınıyor. Adayların KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının yüzde 25'i ve son olarak sözlü mülakat puanının yüzde 50'si toplanarak nihai başarı puanı elde ediliyor. Özellikle mülakat sınavından başarılı sayılabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70 puan alması şartı aranıyor.

SIRALAMADA EŞİTLİK OLURSA KİM ÖNCELİKLİ OLACAK?

Adayların başarı puanlarının eşit çıkması durumunda ise Polis Akademisi belirli bir öncelik sırasını takip ediyor. İlk olarak KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınıyor. Eğer eşitlik bozulmazsa mülakat puanına, o da eşitse fiziki yeterlilik puanına bakılıyor. Tüm bu puanların aynı olması halinde ise yaşı daha küçük olan aday, sıralamada üstte yer alarak polis eğitim merkezine girmeye hak kazanıyor.