Adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında görev almak isteyen adaylar için beklenen haber nihayet en yetkili ağızdan geldi. Bakan Akın Gürlek'in son açıklamaları, istihdam sürecinde net bir strateji değişikliğine gidildiğini gösterdi. Adaylar "15 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" ve "Zabıt katibi, mübaşir başvuru şartları belli oldu mu?" diyerek detayları araştırmayı sürdürüyor. Gözler artık yetkili makamlardan gelecek o nihai başvuru kılavuzuna çevrildi.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bakanlığın bu yılki planları arasında yer alan dev istihdam hamlesi için geri sayım hızlandı. Akın Gürlek, daha önce 10 bin ve 5 bin olarak ikiye bölünen alım fikrinden vazgeçtiklerini vurguladı. Tüm kontenjanların tek bir ilanda toplanacağını belirten Gürlek, 15 bin kişilik duyuruya mayıs ayının ilk yarısında çıkacaklarını duyurdu. Yani adayların önünde başvuru ekranlarının açılması için oldukça kısa bir süre kaldı.

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) VE CTE BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adayların en çok sorduğu "Başvurular başladı mı?" sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Süreç resmi olarak henüz başlamadı. Bakanlığın işaret ettiği mayıs ayının ilk iki haftalık dilimi içerisinde ilan metninin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte CTE bünyesindeki pozisyonlar için de o zorlu başvuru maratonu resmen start alacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de bu büyük kadronun hangi meslek gruplarına dağıtılacağı yönünde. Kurumun geçmiş yıllardaki istihdam politikalarına ve mevcut eksikliklerine bakıldığında, aslan payının infaz ve koruma memurlarına (İKM) ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Liste sadece bununla sınırlı kalmayacak. Zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför kadroları için de ciddi bir kontenjan açılacak. Kesin sayılar ise yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte gün yüzüne çıkacak.

2026 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Adayların başvuru aşamasında kurumlara şahsen gidip evrak teslim etmesine gerek kalmayacak. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Adalet Bakanlığı başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden kabul edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, sistem üzerinden istenen belgeleri dijital ortama yükleyerek işlemlerini oturdukları yerden kolayca bitirebilecek.