Son Mühür- İzmir esnafının kalbinin attığı yer haline gelen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu'nda, Cemil Tugay'ın olmayışı kafaları karıştırmıştı.

CHP'den ve AK Parti'den milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde çok sayıda ismin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen İESOB Genel Kurulu'na Tugay'ın katılmayışı kulislerde, ''1 Mayıs'ta işçiler tarafından protesto edildiği için konuşamamıştı. Şimdi de esnafın tepkisinden çekindiği için genel kurula katılmadı'' yorumları konuşulmaya başlanmıştı.

Gündem siyaset değil esnafın sorunları olmalı...



İESOB'nin genel kuruluna olası bir protesto eyleminden korktuğu gerekçesiyle katılmadığı yorumlarına karşı çıkan Cemil Tugay,

''Sadece İzmir'de 4 bine yakın esnaf kepenk kapatmış durumdayken, siyasetin esnafın sorunlarını gölgelemesini istemedim. Orası siyasetin değil esnafın sorunlarının konuşulması gereken bir yer olmalıydı. Provoke edilmesine izin vermek istemediğim için genel kurula katılmadım. Yalçın Ata'yı yeni görev dönemi için içtenlikle kutlarım. Bundan sonra da İzmir esnafının dertlerini kendi derdimiz gibi görüp birlikte çözüm bulmaya gayret edeceğiz'' mesajı verdi.



Çankaya Otoparkı tartışmaları...



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yıkım kararı verilen Çankaya Otoparkı için eylem yapan bir grup esnafa,

''Tiplere bakın nasıl insanlar olduğunu görürsünüz'' ifadelerini kullanmış, Tugay'ın kendilerine yönelik sözlere tepki gösteren esnaf, yıkım kararı alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesince kullanıma kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı önünde takım elbiseleriyle bir araya gelerek Tugay'a tepki göstermişti.

