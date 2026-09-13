Son Mühür/ Merve Turan- 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sekizinci gününde Kültürpark, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle renklendi.

Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce İzmirli, akşam boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı.

Semicenk hayranları çim alanını doldurdu

Fuarın geleneksel Çim Konserleri doğrultusunda sahneye çıkan Semicenk, etkinlikte sevilen parçalarını seslendirdi.

"Düşer Aklıma" şarkısıyla başlayan konserde Semicenk; "Batık Gemi", "Al Sevgilim", "Unutmak Öyle Kolay mı Sandın", "Canın Sağ Olsun" ve "Onlar Anlamaz Halden" isimli şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Semicenk sahnesinde ayrıca "Dönence", "Çöpçüler", "Bir Derdim Var - Arap Saçı", "İkimize Birden" ve "Yana Yana" gibi popüler parçaları da seslendirdi.

Açıkhava Tiyatrosu'nda "İki Kişilik Oyun" sahnelendi

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı "İki Kişilik Oyun" tiyatroseverlerle buluştu.

Dario Fo ve Franca Rame'nin kaleme aldığı tek perdelik komedide evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller sahneye taşındı. Yoğun ilgi gören oyunda iki oyuncunun performansı izleyicilerden alkış aldı.

Fuar 13 Eylül'de sona erecek

13 Eylül Pazar günü bitecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda konser ve tiyatro programları 12 Eylül'de tamamlanıyor.

Fuarın son gününde Kültürpark içerisinde sergi, çocuk, gençlik ve deneyim alanlarındaki etkinlikler devam edecek.

Kapanış gününde ayrıca Kültürpark Göl alanında Red Bull Karton Tekne Yarışması yapılacak. Yarışta, takımların tasarladığı karton tekneler su üzerinde yarışacak.