Son Mühür- 7. gününü geride bırakan İzmir Enternasyonal Fuarı yine coşuyu en yükseklerde yaşadı. Fuarın geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri’nde Teoman sahne alırken, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda BKM Mutfak oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı “Sonkiüçdört” gösterisiyle izleyicilerle buluştu. Fuar kapsamında düzenlenen “Şef Sensin” etkinliği ve opera performansları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Teoman’dan unutulmaz gece

Çim Konserleri’nde sahne alan Teoman, o herkesin dilinde olan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. “Paramparça”, “İki Yabancı”, “İstanbul’da Sonbahar” ve “Renkli Rüyalar Oteli” gibi sevilen şarkılarla konser coşkusu gece boyunca sürdü.

90’lardan 2000’lere eğlenceli yolculuk

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise BKM Mutfak oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı, “Sonkiüçdört” gösterisiyle izleyicilere 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara uzanan eğlenceli bir zaman yolculuğu yaşattı. Poptan arabeske İlk ezberlenen şarkılardan ilk aşklara, kalp kırıklıklarından dönemin unutulmaz hitlerine kadar pek çok nostaljik anının yeniden canlandırıldığı gösteri büyük ilgi gördü.

Her noktada sanat!

Fuarın farklı noktalarında düzenlenen, “Şef Sensin” etkinliği ve opera performansları da ziyaretçilere farklı sanat deneyimleri sundu. Müzik ve sahne sanatlarının bir araya geldiği etkinliklerle Kültürpark’ta yedinci günün hareketliliği gün boyunca devam etti.