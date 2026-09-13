Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kınık ilçesinde 70 yıllık pazaryerinin başka bir yere taşınmasına yönelik tartışmalar sürüyor. İlçede bazı esnaf, pazaryerinin başka yere taşınması nedeniyle Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur’a tepki göstermişti. Başkan Bodur ise pazaryerinin taşınmasından rahatsız duyan sadece 2 ila 3 esnaf olduğunu ileri sürerek hedefinin kapalı pazaryeri açmak olduğunu ifade etmişti. Başkan Bodur, “İki üç tane yaygaracı işine gelmiyor” derken konuyla ilgili esnaftan bir açıklama daha geldi.

“Talihsiz bir savunma geldi”

Başkan Bodur’un açıklamalarına tepki gösteren ilçe esnaflarından Gamze Nur, “Yaygaracı değil, 200 esnafız. Pazar yerimiz meydan tadilatı sonrası geri gelmeyeceği haberine Sema Bodur’dan talihsiz savunma geldi. Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar’ın belediyeye verdiği dilekçede tadilat süresince geçici taşınma olarak görüş bildirdiği açıktır. Talihsizlik ise Sema Bodur’un ilçede başkan olmasıyla esnaf mağduru yönetimi sergilemesidir” dedi.

“Eleştiri hakkımı kullanıyorum”

Kendisinin Kınık’ta ikamet eden, ekmeğini kazanan ve ilçeye hizmet eden bir esnaf olduğunu söyleyen Nur, “Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa üye değilimdir. Yaptığım eleştiriler hakaret ve tehdit içermemektedir. Bir sade seçmen ve esnaf olarak eleştiri hakkımı kullanıyorum” diye konuştu.