Son Mühür- Türkiye’nin en eski ve öncü sanayi sitelerinden olan Mersinli Mahallesi’ndeki 1. Sanayi Sitesi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu tarafından ziyaret edildi. Belediye bürokratları ve müdürleriyle birlikte sitede teknik bir gezi gerçekleştiren Başkan Mutlu’ya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili ve İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Heppekcan, İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Sezer, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sezai Çakmak, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güresin, EGOD Genel Sekreteri Ramazan Bektaş, İzmir Demirişleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili ve Güney Mahalle Muhtarı Akın Öz, Mersinli Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Bayduğa da eşlik etti.

Sanayi sitesinde sorunlar yerinde incelendi

Başkan Mutlu belediyenin 1. Sanayi Sitesi’ndeki yol ve çevre düzenlemelerine yönelik gerçekleştireceği çalışmalar öncesi, söz konusu alanlarda değerlendirme yaptı. Başkan sanayi esnafını tek tek gezerek taleplerini dinledi ve mevcut sorunlar, yerinde görülerek ilgili müdürlüklere yönlendirildi.

“Çalışmaları hızla başlatıyoruz”

Teknik gezi esnasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu şöyle konuştu: “Bürokratlarımız, muhtarlarımız ve esnaf odalarının başkan ile yöneticilerinin de katıldığı ziyarette bölgenin ihtiyaçlarını yerinde inceledik. Sanayi sitemizin potansiyeline yakışır bir görünüme kavuşması için çevre düzenlemelerinden asfalta, temizlikten yeşil alanlara kadar planladığımız çalışmaları hızla başlatıyoruz.

Dere kenarı düzenlemesi için de İZSU’yla irtibat halindeyiz. Biz çok şanslıyız çünkü Konak’ın bir sanayisi, Gıda Çarşısı, Kemeraltı’sı var. Bunlar bir şehir için çok büyük zenginlik. Bunun kıymetini bilip ona göre hizmet üretmek gayretindeyiz.”

Esnaftan Başkan Mutlu’ya teşekkür

İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Heppekcan da Başkan Mutlu’nun ziyaretinden duydukları mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: “Konak Belediye Başkanımızı sitemizde konuk etmekten mutluyuz. Her zaman sorunlarımıza en kısa sürede dönüş yapılıyor, teşekkür ediyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir dut ağacımız devrilmişti, aradık hemen ilgilendiler, en kısa sürede devrilen ağacı kaldırdılar. Evet, site olarak hurda araç, dere kenarı, çöp, asfalt gibi sorunlarımız var. Başkanımız sağ olsun ilgileniyorlar ve bu konuda biz de her zaman yanındayız.”