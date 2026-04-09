İçişleri Bakanlığı, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışlarına ilişkin uyarı yayımladı. Meteorolojik verilere dayandırılan açıklamada, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Güneydoğu’da sağanak, yükseklerde kar bekleniyor

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 9 Nisan Perşembe günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevrelerinde, ayrıca Şanlıurfa’nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek. Hakkari, Bitlis ve Muş ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur ve sağanak etkili olacak; yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artıracak

10 Nisan Cuma günü ise Elazığ çevresi ile Bingöl ve Tunceli’nin güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur öngörülüyor. Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi başta olmak üzere Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebileceği bildirildi.

Akdeniz’in Doğusunda kuvvetli sağanak uyarısı

Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Adana’nın doğusunda ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

Sel, buzlanma ve çığ riskine dikkat

Açıklamada; sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama, kar yağışı görülen bölgelerde tipi, buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Yetkililerin yapacağı uyarıların takip edilmesi gerektiği de özellikle vurgulandı.