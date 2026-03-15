Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, suç ve suçluyla küresel ölçekte mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde büyük bir başarıya imza attı. Hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan 32’si Kırmızı Bültenle, 40’ı ulusal seviyede aranan toplam 72 suçlu, yürütülen koordineli operasyonlarla Türkiye’ye geri getirildi.

10 farklı ülkede eş zamanlı takip

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlar, geniş bir coğrafyayı kapsadı. Suçluların gizlendiği noktaları tek tek tespit eden Türk polisi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği içinde çalıştı. Bu kapsamda; Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’da yakalanan şahıslar adalete teslim edildi.

Birimlerin koordineli gücü: Firara geçit yok

Söz konusu iade operasyonları, devletin ilgili tüm birimlerinin ortak stratejisiyle yönetildi. Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları sürece aktif destek verdi. Siber suçlardan teröre, kaçakçılıktan uyuşturucuya kadar pek çok farklı suç profilinden aranan şahısların izi sürülerek firar stratejileri boşa çıkarıldı.

Adalet önünde hesap verecekler

Kırmızı Bültenle aranan H.A., E.U., M.Y. gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 32 kişi ile ulusal düzeyde aranan 40 şahıs, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilerek yargı mercilerine sevk edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, suçluların nerede olurlarsa olsunlar takibinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlıktan tebrik ve teşekkür mesajı

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, süreci büyük bir titizlikle yürüten birimlere teşekkür edildi. Açıklamada, "Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi ve desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanlığı görevlilerini tebrik ediyoruz. Suçla mücadelemiz sınır tanımadan devam edecektir" ifadelerine yer verildi.