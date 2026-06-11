Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Çamdibi’nde uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen yol sorunu için iki belediye aynı anda düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgenin ana damarı Burak Reis Caddesi’ni baştan aşağı yenilerken, Bornova Belediyesi de caddeye çıkan tüm sokakları asfalta kavuşturmak için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya indi.

Ana Cadde İZBETON’a, sokaklar Bornova’ya emanet

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda İZBETON ekipleri vites yükseltti. Fatih Caddesi kesişiminden başlayan operasyonda, yaklaşık 2 kilometrelik Burak Reis Caddesi’nin eski asfaltı tamamen kazınıyor. Büyükşehir ana aksı yenilerken Bornova Belediyesi ekipleri de boş durmuyor. İlçe belediyesi, caddeyle bağlantılı tüm kılcal damarlara girerek eş zamanlı bir asfalt serimi gerçekleştiriyor.

"Önce altyapıyı bekledik, şimdi sıra üst yapıda"

Çamdibi sakinlerinin taleplerini yakından takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, planlı bir süreç işlettiklerini aktardı. Yol yenileme hamlesinden önce kazı çalışmalarının bitmesini beklediklerini ifade eden Tugay, bölgedeki değişimi şu sözlerle anlattı:

"Buradaki yurttaşlarımızın sesine kulak verdik. Öncelikle altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlamasını bekledik ki yapılan asfalt boşa gitmesin. Şimdi Ömer Başkanımızın da desteğiyle sokaklara aynı anda girdik. Çamdibi genelinde bu yenileme dalgası sürecek. Çalışma bittiğinde ortaya herkesin içine sinecek bir sonuç çıkacak."

Kilit taşları tarih oluyor: 282 Sokakta büyük değişim

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Çamdibi’nin kronikleşen bir sorununu çözüme kavuşturduklarını müjdeledi. Mahalle halkının uzun süredir kilit parke taşlarından şikayetçi olduğunu dile getiren Eşki, ilçedeki asfalt hamlesinin boyutunu paylaştı.

Eşki, sahadaki koordinasyonu şu verilerle özetledi:

"Büyükşehir Belediyemiz Burak Reis Caddesi’ni tamamen söküp yeniliyor. Biz de bu caddeye çıkan sağlı sollu tam 282 sokağın tamamına giriyoruz. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda eski kilit parke taşlarını kaldırıp yerine temiz asfalt seriyoruz. Bornova halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bölgeye sunduğu bu büyük hizmet için teşekkür ederim."

İncelemelerin ardından işçilerle çay molası veren iki başkan, Çamdibi esnafının ve mahalle sakinlerinin teşekkürlerini kabul etti. Ekiplerin omuz omuza yürüttüğü bu hummalı çalışma, bölgedeki ulaşım konforunu kısa sürede üst seviyeye çıkaracak.

