Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerindeki iyileştirmelere dikkat çekerek, "Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeniliklere dair sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Gürlek, özellikle masumiyet karinesini koruyan lekelenmeme hakkına vurgu yaptı. Asılsız ihbar ve şikayetlerin titizlikle süzüldüğünü belirten Bakan, bu sayede kişilerin haksız yere adli süreçlerle muhatap edilmediğini kaydetti. Ayrıca, yargıdaki iş yükünü hafifletmek adına hakim başına düşen dosya miktarının düşürüldüğünü, böylece her davanın çok daha detaylı incelenebildiğini dile getirdi.

“Daha adil ve vatandaş odaklı yargı”

"Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz" diyen Gürlek, açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz. Hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyoruz. Soruşturma ve dava süreçlerini hızlandırarak yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılıyoruz. Daha hızlı işleyen, daha adil ve vatandaş odaklı yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."