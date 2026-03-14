Eski ve çevreye zarar veren 25 yaş üstü araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve trafikten çekilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, otomobil piyasasının en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle ÖTV indirimi beklentisi, durgun geçen sıfır araç piyasasında büyük bir canlanma ihtimali yaratırken, vatandaşlar Meclis'teki son durumu anbean takip ediyor.

2026 HURDA TEŞVİKİ YASALAŞTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz yıl TBMM Genel Kurulu'na sunulan kanun teklifi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şu an için taslak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülme sırasını bekliyor. Komisyondan geçmesi ve milletvekillerinin onayını alması halinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Yani an itibarıyla hurda teşviki henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi, süreç Meclis takviminde ilerliyor.

MHP'Lİ İSMAİL ÖZDEMİR: "BÜTÇEYE 45 MİLYAR LİRA İLAVE KAYNAK SAĞLAYACAK"

Kanun teklifinin sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, düzenlemenin hem trafik güvenliğini artıracağını hem de çevreci araç kullanımını yaygınlaştıracağını vurguladı. Kamu kurumlarının da taslağa olumlu yaklaştığını belirten Özdemir, "ÖTV kaybı yaşanır" endişelerinin yersiz olduğunu savundu. Özdemir'e göre, 2026 yılı içinde bu yasa çıkarsa devletin vergi kaybı yaşamasının aksine, merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ilave kaynak sağlanacak.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Eğer teklif mevcut haliyle yasalaşırsa, en temel şart aracın yaşı olacak. Sadece 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, eski otomobillerini trafikten çekip hurdaya ayırmaları karşılığında sıfır araç alımında ciddi bir ÖTV indiriminden faydalanacak. İkinci kritik şart ise alınacak sıfır aracın üretim yeri ve yerlilik oranıyla ilgili.

HURDA TEŞVİKİYLE HANGİ SIFIR ARAÇLAR ALINABİLECEK? (ARAÇ LİSTESİ)

Taslağa göre ÖTV indirimi, her aracı kapsamayacak; sadece Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı en az yüzde 40 olan sıfır araçlar bu haktan yararlandırılacak. Bu şarta uyan ve hurda teşviki yasalaştığında indirimli olarak alınabilecek muhtemel otomobil ve ticari araç listesi şu şekilde sıralanıyor:

Togg T10X

Renault Clio 6 (Yeni model Türkiye üretimi)

Toyota C-HR

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan (Transporter)

Fiat Fiorino

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Volkswagen Transporter