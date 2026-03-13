Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, yüksek inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle konut piyasasında ikinci el satışlar öne çıktı. Toplam satışların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluştururken, sıfır konutların payı sınırlı kaldı.

Şubat ayında 124 binin üzerinde konut satıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Şubat ayında toplam 124 bin 549 konut satışı gerçekleşti. Ancak satışların önemli bir kısmı ikinci el konutlardan oluştu.

İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 olarak kaydedildi. Buna karşılık ikinci el konut satışları yüzde 6 artışla 86 bin 764’e yükseldi.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,3, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,7 oldu. Bu tablo, konut alıcılarının yeni projeler yerine mevcut konut stokuna yöneldiğini ortaya koydu.

İpotekli konut satışlarında dikkat çeken artış

Konut finansmanında banka kredilerinin etkisi de verilerde açık şekilde görüldü. Şubat ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 seviyesine ulaştı. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 20,1 olarak hesaplandı.

Buna karşın, peşin ya da kişisel imkanlarla gerçekleştirilen ve “diğer satışlar” olarak adlandırılan konut satışları yüzde 0,5 düşüşle 99 bin 514 olarak kaydedildi.

Yabancılara konut satışı düşüşte

TÜİK verileri, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki konut piyasasına ilgisinin zayıflamaya devam ettiğini gösterdi.

Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 2,9 azalarak bin 506 seviyesinde kaldı. Yabancıya satışların toplam konut piyasasındaki payı ise yüzde 1,2 olarak hesaplandı.

2026 yılının ilk iki ayını kapsayan Ocak–Şubat döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları yüzde 12,1 gerileyerek 2 bin 812 oldu.

İş yeri satışlarında zayıf tablo

Konut piyasasındaki hareketliliğe rağmen iş yeri satışlarında daha sınırlı bir tablo ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre:

İlk el iş yeri satışları: yüzde 5,2 azalarak 3 bin 981

İkinci el iş yeri satışları: yüzde 0,4 artışla 11 bin 88

İpotekli iş yeri satışları: yüzde 62,8 artarak 692

Peşin gerçekleştirilen iş yeri satışlarında ise yüzde 3’lük düşüş kaydedildi.

Konut piyasasında ikinci el hareketliliği öne çıkıyor

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde konut piyasasındaki eğilim daha net görülüyor. Buna göre bir önceki aya kıyasla:

İlk el konut satışları yüzde 0,2 azaldı

İkinci el konut satışları ise yüzde 2,9 arttı