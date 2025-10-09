NOW TV'nin popüler dizisi Hudutsuz Sevda, 9 Ekim akşamı ekranlarda yer alamayacak ve bu durum birçok dizi severin kafasını karıştırıyor. İki sezon boyunca Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan dizi, beklenmedik bir gelişmeyle yayın takviminden çıkarılmış durumda.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda, 15 Mayıs'ta 63. bölümüyle ikinci sezon finalini yapmış ve hayranları üçüncü sezon için sabırsızlanarak beklemeye başlamıştı. Ancak dizinin devam etmeyeceğine dair haberler, sektörde ve dizi severler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.diziseti+1

Hudutsuz Sevda Neden İptal Edildi?

Yapım şirketi Medyapım ve NOW TV arasında alınan karar sonrasında, Hudutsuz Sevda'nın üçüncü sezonu iptal edildi. Daha önce dizinin "Halo" ismiyle devam edeceği konuşulsa da, bu proje de tamamen rafa kaldırıldı. Yapım ekibinin artık "Yeraltı" adında yeni bir projeye odaklandığı öğrenildi.

Yapım ekibine yakın kaynaklar, dizinin geri dönüş ihtimalinin sıfır olduğunu belirtirken, NOW TV'nin 2026 yayın planında da Hudutsuz Sevda'ya yer verilmediği açıklandı. Bu durum, dizinin hikayesinin 63. bölümde noktalandığı anlamına geliyor.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner Kimdir?

Dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Miray Daner, Türk televizyon dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Deniz Can Aktaş, Halil İbrahim karakteriyle büyük beğeni toplarken, Miray Daner de Zeynep rolündeki başarılı performansıyla dikkat çekti.

İki oyuncunun set ortamındaki profesyonellikleri ve rol arkadaşlığı, dizinin çekim süresince birçok kez öne çıkan konular arasında yer aldı. Özellikle aksiyonlu sahnelerde yaşanan küçük kazalar bile, oyuncuların birbirlerine karşı koruyucu yaklaşımlarını ortaya koydu.

Hudutsuz Sevda'nın iptal kararı alınmasıyla birlikte, hem dizinin hikayesi yarım kaldı hem de bu başarılı oyuncu ikisinin bir arada izlenme fırsatı son buldu. Dizi, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan kan davası hikayesiyle, iki sezon boyunca milyonlarca izleyiciye ulaşmış ve Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu.