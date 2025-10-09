Son dönemde YouTube dünyasında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Bir zamanların izlenme rekorları kıran içerik üreticisi Enes Batur, sosyal medya hamleleri ve özel yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Özellikle sinema filmleriyle elde ettiği başarı ve büyük takipçi kitlesine sahip kanalında yaptığı değişikliklerle birçok kişinin dikkatini çekti.

Enes Batur’un, eski sevgilisi Başak Karahan’ın Halil Ünlü ile dünya evine girmesinden sonra sosyal medya paylaşımlarında belirgin bir değişiklik oldu. Ünlü YouTuber, milyonlarca abonesi ve binlerce video içeriğini barındıran hesabında sessizliğe büründü. Bu dönemde yaptığı ani hamlelerle akıllarda “YouTube’dan tamamen çıktı mı?” sorusu oluştu.

Enes Batur YouTube Kanalını Neden Kapattı?

Enes Batur, YouTube kanalını kapatma nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yakın zamanda kanalda yer alan yaklaşık 4 bin videoyu sildi ve uzun süredir içerik üretmedi. Takipçileri ise bu gelişmenin arkasında ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinde kanalını kapatmasının ardından çeşitli iddialar ve söylentiler dolaşıyor. Enes Batur’un YouTube’dan sıkıldığı ve yeni projeler üzerinde durduğu konuşuluyor.

Enes Batur Kimdir?

Enes Batur, genç yaşta dijital dünyanın en tanınan isimlerinden biri oldu. YouTube’da çektiği eğlenceli ve ilgi çekici videoları milyonlara ulaştı, sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi ağı yarattı. Sinema projelerinde de yer alarak kamera önündeki yeteneğini gösterdi. Kısa sürede kazandığı servetle hem dijitalde hem de geleneksel medyada adından söz ettirdi.

Enes Batur Ne İş Yapacak?

Kanalını kapatmasının ardından Enes Batur’un kariyerine hangi alanda devam edeceği merak ediliyor. Şu anda yeni bir açıklama yapmasa da kulislerde, oyunculuğa yöneleceği ve sinema projelerine ağırlık vereceği konuşuluyor. Sosyal medyada elde ettiği birikimiyle farklı mecralarda yeni projelere imza atması bekleniyor. Yakın zamanda yapacağı açıklama ve atacağı adımlar, takipçilerinin ve sektörün merakını giderecek.