Bazı bölgelerde yaz sıcaklarınınyaklaştığı günlerde klima kullanımı da yeniden gündeme geldi. Özellikle yüksek elektrik faturalarından şikâyet eden vatandaşlar daha ekonomik yöntemleri araştırırken, uzmanlardan dikkat çeken bir kullanım önerisi geldi.

Aktarılan bilgilere göre klimayı doğrudan düşük dereceye alıp çalıştırmak yerine önce birkaç dakika “Fan” ya da “Air Circulation” modunda kullanmak, cihazın daha dengeli çalışmasına katkı sunabiliyor. Bu küçük alışkanlığın hem serinleme sürecini desteklediği hem de enerji tüketimini azaltabileceği ifade ediliyor.

Önce fan modu devreye giriyor

Klimalarda yer alan fan modu, ortam içindeki havayı dolaştırarak içerideki sıcaklığın daha dengeli hale gelmesini sağlıyor. Özellikle gün boyunca güneş alan ya da uzun süre kapalı kalan odalarda içeride biriken sıcak hava önce hareket ettirilmiş oluyor.

Bu yöntem sonrası soğutma moduna geçen klima, ortamı daha kısa sürede istenen sıcaklığa getirebiliyor. Böylece cihazın kompresörü ilk anda yüksek yük altında çalışmak zorunda kalmıyor.

Elektrik tüketimini düşürebileceği belirtiliyor

Uzmanlar, klimanın aniden yüksek performansta çalışmasının enerji tüketimini artırabildiğine dikkat çekiyor. Fan moduyla başlayan kullanımda ise cihazın daha kontrollü devreye girdiği belirtiliyor.

Bu durumun özellikle uzun süre çalışan klimalarda elektrik tüketimine olumlu yansıyabileceği ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ise sıcak günlerde bu yöntemin ortamı daha hızlı ferahlattığını söylüyor.

Filtrelerin daha dengeli çalışmasına katkı sağlıyor

Klima kullanımında sadece serinlik değil, hava kalitesi de önemli başlıklardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre fan modunun düzenli kullanılması, cihaz içerisindeki hava akışını desteklediği için filtrelerde biriken tozların daha dengeli toplanmasına yardımcı olabiliyor.

Özellikle toza karşı hassasiyeti bulunan kişiler açısından bunun daha konforlu bir kullanım sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar tek başına bunun yeterli olmadığını da vurguluyor.

Düzenli bakım uyarısı yapıldı

Klima performansının korunması için filtre temizliğinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Uzun süre temizlenmeyen filtrelerin hem hava kalitesini düşürdüğü hem de cihazın daha fazla enerji harcamasına neden olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca klimanın çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılması yerine uygun derece aralığında kullanılması tavsiye ediliyor. Bu yöntemlerin hem cihaz ömrünü uzattığı hem de yaz aylarında oluşan yüksek elektrik faturalarının önüne geçebileceği ifade ediliyor.