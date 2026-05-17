Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaklaşırken, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler bir önceki güne çevrildi. Salı gününe denk gelen bu özel tarih öncesinde, haftanın ilk iş ve okul gününe dair planlar yapılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, "18 Mayıs'ta okullar tatil mi?" ve "Yarın 18 Mayıs pazartesi yarım gün mü?" sorgularına hız vererek haftalık programlarını netleştirmeye çalışıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 18 Mayıs pazartesi günü eğitim tam gün mü devam edecek, yoksa dersler yarım gün mü işlenecek? İşte konuya dair tüm ayrıntılar.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramları arasında yer alıyor ve yasal olarak resmi tatil kabul ediliyor. Bu yıl salı gününe denk gelen 19 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitime tam bir gün süreyle ara verilecek. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları da salı günü kapalı olacak.

YARIN 18 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatilinden hemen önceki 18 Mayıs Pazartesi günü için öğrencilerin tatil beklentisi oluşsa da, bu tarihte okullar tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, pazartesi günü eğitim faaliyetleri planlandığı gibi kesintisiz devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler haftanın ilk günü normal saatlerinde ders başı yapacak.

18 MAYIS PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

Öğrencilerin ve çalışanların en çok araştırdığı bir diğer detay ise pazartesi gününün yarım gün olup olmadığı yönünde. 18 Mayıs Pazartesi günü okullar yarım gün değil, tam gün eğitim verecek. Mesai saatlerinde de herhangi bir esneklik veya değişiklik uygulanmayacak. Valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kamu kurumlarının yanı sıra hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), bankalar, borsa ve kargo firmaları da pazartesi günü tam gün olarak normal mesai düzeninde hizmet vermeyi sürdürecek. Çalışanlar haftaya olağan mesai saatleriyle başlayacak.