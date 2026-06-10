10.06.2026 tarihli Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi yayımlandı. Karar çerçevesinde toplam 14 adayın görev yerleri netleşti.
14 adayın ataması yapıldı!
Yayımlanan kararname çerçevesinde, 8 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işleminin ardından 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen atamalar şu şekilde:
- Cumhuriyet savcısı adayı Harun Akçılgın Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Semih Arslan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Muhammed Tayyib Aydın Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Mert Çetin Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Musa Kubilay Kınacı Şiran Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Mahir Tuncel Başkale Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Samet Bayraktar Aybastı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Bedirhan Çakır Alucra Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Tuğçe Dinç Hınıs Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Emre Pınar Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Cumhuriyet savcısı adayı Serhat Sunca Kadirli Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
- Hakim adayı Furkan Katırcı Bahçesaray Hakimliği'ne atandı.
- Hakim adayı Gülizar Akgündüz Hatay Hakimliği'ne atandı.
- Hakim adayı Abdullah Özkur Gölhisar Hakimliği'ne atandı.