Son Mühür- İzmir’in ulaşımda önemli rol üstlenen İZBAN’da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza, Menemen durağında seferleri aksattı.

Ulukent durağında trenden indirilen birçok vatandaş, işe ve okula geç kalmanın stresiyle peronlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Ulukent durağında arıza yaptı

Günün en kalabalık saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) yine arıza haberiyle gündeme geldi. Sabahın erken saatinde yola çıkan işçi, öğrenci ve hastane randevusu olan vatandaşlar, Ulukent durağında bilinmeyen duraksamayla karşılaştı.

Seferlerin teknik bir sorun sebebiyle durması üzerine, trendeki tüm yolcular tahliye edilerek peronlara yönlendirildi. Arızanın mesai saatine denk gelmesiyle istasyonda büyük bir insan yoğunluğuna neden oldu.

İzmir halkı veryansın etti

Gideceği yere varamayan veya randevularına geç kalan İzmirliler, duruma veryansın etti. Özellikle aktarma merkezlerindeki yoğunluğun her geçen gün artmasından yakınan halk, İZBAN’ın devam eden bu sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

İZBAN'dan açıklama gelmedi

Yaşanan teknik arızanın ardından İZBAN yönetiminden arızanın kaynağına veya seferlerin ne zaman normale döneceğine dair resmi bir açıklama gelmedi.

