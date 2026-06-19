İzmir siyasetinde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Dün yaşanan gelişmeyle birlikte, CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç'ün yerine Genel Merkez tarafından Utku Gümrükçü atanmıştı. Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Akşam saatlerinde kamuoyu tarafından yakından takip edilen iddialar netlik kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay'ın istifasının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun da partisinden istifa ettiği öne sürüldü.

Başkan Okuroğlu istifa iddialarına noktayı koydu!

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kendisiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını dile getirdi. Buna ek olarak sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımda bulunan Hayati Okuroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın, görevine bağımsız olarak devam etme yönünde aldığı karara saygı duyduğumu ifade etmek isterim.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimize hizmet etme sorumluluğu doğrultusunda Cemil Başkanımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya, İzmir ve hemşehrilerimizin ortak menfaatlerini önceleyen anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.

Öte yandan, partimizin içinde bulunduğu sürecin bir an önce demokratik yöntemlerle çözüme kavuşması gerektiğine inanıyor, kurultay talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geleneklerine, üyelerinin iradesine ve demokratik işleyişine gölge düşüren bu sürecin sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni, parti tabanının iradesini yok sayan bu antidemokratik tablo ve butlan tartışmalarından kurtararak yeniden örgütün, üyelerin ve halkın partisi haline getirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlik, dayanışma ve demokrasi anlayışıyla partimizi hak ettiği güçlü geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Bize çok çalışmak yakışır!" ifadelerini kullandı.