Ekranların yeni sezon yapımlarından Uzak Şehir, Pazartesi günü yayımlanacak olan bölümüyle izleyiciyi hem hikayesi hem de müziğiyle etkileyecek. Dizinin yeni bölümünde, Minik Serçe Sezen Aksu’nun imzası taşıyan özel bir şarkı izleyiciyle buluşacak.

Sezen Aksu, Uzak Şehir’e şarkısını hediye etti

Uzak Şehir’in jenerik müziğinin sözlerini de kaleme alan Sezen Aksu, ekibin “uğurumuz” olarak nitelendirdiği isim oldu.

Usta sanatçı, dizinin son bölümünde yer alan özel sahnede kullanılmak üzere bir şarkısını diziye armağan etti.

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan “Çek Tetiği” adlı şarkı, dizinin duygusal atmosferine yeni bir derinlik kattı.

Midyat’tan Sezen Aksu’nun evine uzanan kayıt süreci

Şarkı, dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba tarafından seslendirildi. Cihan karakterine hayat veren Akbaba, çekimlerin sürdüğü Midyat’tan İstanbul’a gelerek Sezen Aksu’nun ev stüdyosunda kayıt yaptı.

Eseri özel kılan bir diğer detay ise bağlama performansında Ahmet Koç’un imzasının bulunması oldu.

Uzak Şehir güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizide; Ozan Akbaba’nın yanı sıra Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya ve Sahra Şaş gibi başarılı isimler rol alıyor.

İkinci sezonuyla ekrana gelen yapım, güçlü hikayesi, etkileyici oyunculukları ve müzikleriyle seyirciden tam not aldı.