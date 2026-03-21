Fazla zaman kalmadı...

İki ay sonra...

Hava ısınacak ve...

Yaza “merhaba” diyeceğiz...

...Ve yine öylesine acıklıdır ki...

Ne yaparsak yapalım...

O zümrüt yeşili ormanlarımızı...

Cehennem alevlerinden bir türlü kurtaramıyoruz...

“Neden?”

Neredeyse “50 yıldır” bu soruya cevap bulamıyoruz...

O cevabı bulsak... Belki de...

Bu yeşil vatan cayır cayır alevlere teslim olmaz!

Mesela, bugün Cumartesi...

“21 Mart Dünya Ormancılık Günü”nü kutluyoruz...

Amaç, ormanların korunması için farkındalık yaratmak...

Ve yine mesela...

"Ormanlar sadece ağaç değil; hayattır ve sağlıktır...”

Sloganı ile gurur duyuyoruz...

O zaman...

Neden onca “Orman Yangını” yüzünden ağlıyoruz?

Çünkü...

Kendimize kızıyoruz, sinirleniyoruz ama...

Gerçek şu:

Bu güzel vatanı kızıl alevlere boyayan...

Orman yangınlarının %90’ı ile %96'sı...

Doğrudan veya dolaylı olarak...

İnsan kaynaklı (ihmal... dikkatsizlik... kasıt...) ile başlıyor!..

Özellikle yaz aylarında artan yangınların temel nedenleri...

Öylesine açık ve net ki; çocuklar bile biliyor ama büyüklerin umurunda değil!

Sigara izmariti... Anız yakma... Piknik ateşi... Temizlik çalışmaları...

Bunların tamamı...

Kocaman bir ormanı yok etmek için yeter de artar bile!..

Yazık değil mi bu ülkeye?

Yeşil Cennetleri “biz insanoğlu” filizlendirerek yaratıyoruz...

Ve yine “biz insanoğlu” elimizle Cennetleri kızıla boyuyoruz!

Olacak şey değil!

Hatta...

Beteri var; çoğumuz bilmiyor!

Son “90 yıl”da...

Güzel Türkiyemiz’in yaşadığı orman yangınlarının sayısı...

Dudak uçuklatacak cinsten...

Sıkı durun!

Son 88 yılda! (1937 / 2025)

Türkiye'de toplam “130 bin orman yangını” çıkmış!

Yıllık ortalama yangın sayısı bin 500’den...

Son 10 yılda neredeyse ortalama “3 bin”e yükselmiş...

*

Şu yaşanmış olayı hatırlayın...

60 bin hektar, uluslararası standartlardaki (yaklaşık) “84.000 ile 85.000 futbol sahası” büyüklüğüne eşit gibidir... 1 hektar (10 dönüm) olduğundan, 60 bin hektar toplamda 600 milyon metrekarelik bir alanı ifade ediyor...

Diyeceksiniz ki, “Uçaklar ve helikopterler yardıma koşuyor ya!”

O da farklı bir muamma...

Soruyor vatandaş; “Neden yangın söndürme uçağı kiralıyoruz?”

Yetkili seslerden cevap şöyle:

“Bir yangın söndürme uçağının satın alma maliyeti 30 ila 50 milyon dolar civarında; bakım, işletme, pilot eğitim maliyetleri de çok yüksek... Kiralama ise büyük yatırım maliyetini karşılamadan, ihtiyaç anında hizmet almayı sağlıyor...”

*

Önemli bir ayrıntı daha:

Türkiye'de yangın söndürme uçakları...

Tarihsel olarak Türk Hava Kurumu bünyesindeki...

Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'ne aitti...

Ancak, geçen yıldan (2025) itibaren...

THK envanterindeki “CL-215” tipi uçaklar...

Satış listesine çıkarıldı...

*

Bitiriyoruz...

Ormanlık alanlarımız...

Madencilik, turizm veya yerleşim (imar) amacıyla parçalanıyor...

Bu da yangınların daha kolay yayılmasına zemin hazırlıyor...

Bu arada...

Tarla açma, orman alanından yer kazanma veya...

Yasa dışı faaliyetleri gizleme amacıyla...

Kasıtlı olarak orman yakılması da söz konusu...

Önemli bir ayrıntı daha...

Enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar da...

Orman yangınlarının alevlere teslim olmasının nedenleri arasında...

Nokta...

Hamiş: Orman yangınları, sadece ağaçları değil, geleceğimizi, oksijenimizi ve binlerce canlının yuvasını yok eden büyük bir çevre felaketidir... Atatürk’ün, “Ormansız bir yurt, vatan değildir” sözünü unutmayalım... Unutmamamız gereken bir ayrıntı daha var: “Doğayı bekçi değil, sevgi korur...”

Sonsöz: "Bir kıvılcım geleceği yakar" anlayışıyla ormanları korumak, sadece doğaya değil, insanlığa karşı bir sorumluluktur... Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur... Unutmayın; "Ormanlar Sadece Ağaç Değil; Hayattır... Sağlıktır...” / Anonim...