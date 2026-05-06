Son Mühür - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik ablukayı delmeye çalıştığı öne sürülen İran bayraklı bir petrol tankerinin Umman Körfezi’nde açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonel ateşle etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran bayraklı bir petrol tankerine ateş açılarak müdahale edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülen geminin yapılan uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine operasyon kapsamında ateş açılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede tansiyonu yükselten gelişmenin ardından ABD yönetimi, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Trump'tan açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Trump, “İran’ın kabul edilen şartları onaylaması halinde -ki bu belki de büyük bir varsayım- artık efsaneleşen ‘Destansı Öfke’ sona erecek ve son derece etkili abluka kaldırılarak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için yeniden açık hale gelecektir. Eğer bunu kabul etmezlerse bombalamalar başlayacak ve bu saldırılar maalesef eskisinden çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler

İran’ın, önceki gün Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini riske attığı öne sürülen ABD donanmasına ait bir gemiyi iki füze ile hedef aldığı iddia edilmişti. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberde, olayla ilgili ayrıntılara yer verilmişti.

Haberde, ABD’ye ait savaş gemisinin radar sistemini kapatarak Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaya çalıştığı, radarını yeniden aktif hale getirdiği sırada İran güçleri tarafından tespit edildiği öne sürüldü. İran tarafından gemiye, “ateşkesi ihlal ettiği” gerekçesiyle uyarı mesajları gönderildiği, uyarılara rağmen geri çekilmeyen geminin çevresine İran ordusunca uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket atışları gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın ABD savaş gemisine iki füze ile saldırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.