İŞKUR'un yayımladığı ocak-mayıs dönemi raporu, işverenlerin acil eleman ihtiyaçlarını kalem kalem ortaya döktü. Açıklanan ulusal verilere göre, beş ayda toplam 894 bin 137 açık iş (işveren talebi) kuruma bildirildi. İller bazındaki sıralamada Ege'nin incisi İzmir, tam 49 bin 771 açık iş ilanı ile İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'de en çok personel arayan üçüncü metropol olarak kayıtlara geçti. Birinci sıradaki İstanbul'da 185 bin 537, ikinci Ankara'da ise 86 bin 523 personel eksiği bulunuyor.

Özel Sektör Çalışan Peşinde

Türkiye genelindeki 894 bin 137 açık iş pozisyonunun çok büyük bir oranını temsil eden 889 bin 727'lik bölüm, özel sektör firmaları tarafından talep edilirken; kamunun ihtiyacı 4 bin 410 kişi ile sınırlı kaldı. İzmir gibi hem devasa sanayi bölgelerine hem de geniş bir hizmet ağına sahip şehirlerde sektörel rakamlar kritik. Ulusal çapta hizmetler sektörü 485 bin 673 kişilik arayışla başı çekiyor. Bunun 146 bin 839'u idari ve destek hizmetlerinden, 110 bin 504'ü toptan ve perakendeden, 94 bin 900'ü ise konaklama/yiyecek kolundan geliyor. Sanayide aranan 401 bin 279 işçinin ise 304 bin 752'si doğrudan imalatta değerlendirilecek.

Hangi Meslekler Daha Popüler?

İzmirli işverenlerin de yoğun talep gösterdiği meslek gruplarına bakıldığında, ulusal arenada güvenlik ve mağazacılık personelleri öne çıkıyor. İŞKUR listelerinde 42 bin 211 silahsız özel güvenlik, 22 bin 308 genel güvenlik, 20 bin 928 reyon görevlisi ve 13 bin 876 satış elemanı ilanı bulunuyor. Ayrıca tekstil endüstrisi için 13 bin 729 konfeksiyon işçisi ve 9 bin 364 dikiş makinecisi aranıyor. Hizmet tarafında ise 36 bin 784 turizmci ve 21 bin 862 garson talebi mevcut. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahadaki aktif politikaları sayesinde yılın ilk beş ayında 1,4 milyona yakın vatandaşla bizzat görüşüldüğünü ve toplamda 590 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini gururla paylaştı.