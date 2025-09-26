Son Mühür- Rock müziğin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamında planlanan Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin, valilik kararıyla iptal edildiği duyurulmuştu. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim” ifadelerini kullanmıştı.

Valilik devreye girdi

Kararın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Cepkin, gelişmeyi yine sosyal medya üzerinden duyurarak, valilik ile yapılan görüşmelerde olumlu bir adım atıldığını belirtti.

Cepkin’den yeni açıklama: “Söz aldık”

Ünlü sanatçı açıklamasında, “Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri’mizin” ifadelerine yer verdi.

Kayseri için de gözler valilikte

Diyarbakır konserinin yeniden gündeme alınması hayranlarını sevindirirken, gözler şimdi Kayseri konserine çevrildi. Cepkin, Kayseri için de yeni gelişmelerin yaşanabileceğine işaret ederek umut verdi.