Son Mühür- Ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, tanıştıkları Arka Sıradakiler dizisinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Boşanma Temmuzda kesinleşti

Uzun süredir çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı yönünde söylentiler gündeme geliyordu. İddialar kısa süre önce doğrulandı ve ikili, Temmuz ayında resmen boşandı.

Akil: "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim"

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, “Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Menajeriyle aşk yaşıyor

Akil’in açıklamalarından kısa bir süre sonra, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Çiftin yakın zamanda birlikte görüntülendiği iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi.

Anıl Altan tasarımcıyla görüntülendi

Boşanma sonrası yeni hayatına odaklanan Anıl Altan da geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin yakın tavırları, Altan’ın yeni bir ilişkiye başladığı yönünde yorumlandı.