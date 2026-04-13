Son Mühür- Macaristan'da 16 yıllık Orban iktidarına son veren seçimden zaferle çıkan Peter Magyar'ın bu başarısına adli sicil kaydındaki vukuatları gölge düşürdü.

Hollandalı siyasi analist Wim den Oudsten,

''Peter Magyar, 2023'te Macaristan'ın eski Adalet Bakanı olan eşiyle boşanması sırasında, onu birden fazla kez dövmekten ve bu sırada bir kemer kullanmaktan suçlu bulundu.

Kokain kullandığını itiraf etti ve bunu önemsiz olmayan miktarlarda yaptığını söyledi.

İçeriden bilgi ticaretiyle ilgisi vardı ve bu sayede çok zengin bir adam oldu.

Geçmişi neden gündeme gelmedi?



Eşini ve diğer kadınları kötüye kullanmış ve istismar etmiş.

Bu adamın geçmişine dair neden hiçbir şey okumuyoruz?

Bu gerçekler neden bildirilmiyor?

Von der Leyen'e göre, Orbán için Macaristan'ı kurtarması gereken adam bu'' ifadeleriyle Magyar hakkında dikkat çekici detayları hatırlattı.

Macaristan'a demokrasi getirecekmiş...



Oudsten'in Magyar hakkındaki açıklamasına göndermede bulunan Barış Yarkadaş,

''Eşini kemerle dövüyor, kokain kullanıyor…

Bu bilgiler basına daha önce de yansımıştı…

Macaristan’a “demokrasi getireceği” söylenen kişiye bakın…'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.