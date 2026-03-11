SON MÜHÜR/Cmhur Erkek-Apartman ve sitelerde komşular arasında en sık yaşanan uyuşmazlıklardan biri olan "balkon kapatma" ve "balkonu odaya katma" konusu, Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, balkonun mimari projeye aykırı şekilde kapalı alan haline getirilmesine ilişkin kriterleri belirledi.

Duvar Yıkılıyorsa 4/5 Çoğunluk Geçersiz!

Karara konu olan olayda, bir kat maliki balkon duvarını yıkarak alanı mutfağa dahil etti. Diğer kat maliklerinin 4/5 oranında rızası alınmış olmasına rağmen, yerel mahkeme ile Yargıtay arasındaki hukuki tartışma Genel Kurul’da son buldu.

Yargıtay, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 19. maddesi uyarınca şu ayrımı yaptı:

-Sadece Kapatma: Balkonun dış cephesinin PVC veya cam balkonla kapatılması "ortak alanlarda inşaat" sayılır ve kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı rızasıyla yapılabilir.

-Odaya Dahil Etme: Balkon ile iç mekan (oda/mutfak) arasındaki duvarın yıkılması, doğrudan mimari proje değişikliği gerektirir. Bu tür "esaslı tadilatlar" için 4/5 çoğunluk yetmez, tüm kat maliklerinin oybirliği şarttır.

"Dış Duvar Ortak Alandır"

Yargıtay kararının gerekçesinde, bağımsız bölümleri ayıran dış duvarların ve taşıyıcı sistemlerin "ortak yer" sayıldığına dikkat çekildi. Onaylı mimari projede balkon olarak görünen bir yerin, duvarı yıkılarak evin içine katılması, binanın dış görünümünü ve statik yapısını etkileyen bir işlem olarak kabul edildi.

Eski Hale Getirme Tehlikesi

Bu kurala uymadan balkonunu odaya katan ev sahipleri, tek bir kat malikinin bile açacağı dava ile "eski hale getirme" riskiyle karşı karşıya kalacak. Mahkemece verilen süre içinde balkon eski projesine uygun hale getirilmezse, icra yoluyla yıkım ve masrafların haksız tadilat yapan malikten tahsili yoluna gidilecek.

Uzmanlar Uyarıyor

Hukukçular,"Komşularınızın büyük çoğunluğundan imza almış olmanız sizi korumaz. Eğer balkonunuzun duvarını kıracaksanız, tüm apartmanın imzasını almalı ve belediyeden tadilat projesi onaylatmalısınız" diyerek uyarılarda bulundu.