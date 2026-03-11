Toplumların ayakta kalmasını sağlayan en temel değerlerden biri adalettir. Ancak adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret değildir. Vergi politikalarından çalışma hayatına, eğitim fırsatlarından kamu kaynaklarının kullanımına kadar hayatın her alanında hissedilmesi gereken bir ilkedir.

Bir ülkede adalet duygusu zayıfladığında bunun etkisi yalnızca hukuk sisteminde değil, toplumun tamamında hissedilir. Bugün toplumun geniş kesimlerinde giderek büyüyen bir soru var: Bu ülkede adaletin bedelini kim ödüyor?

Ekonomik tabloya bakıldığında bu sorunun cevabı giderek daha net hale geliyor. Artan vergiler, yükselen enerji fiyatları ve hızla eriyen alım gücü milyonlarca vatandaşın hayatını zorlaştırırken, bu yükün büyük kısmı yine halkın omuzlarına bırakılıyor. Marketten alınan bir ekmekten ödenen elektrik faturasına kadar vatandaş dolaylı vergilerle sürekli aynı yükü taşımaya devam ediyor.

Buna karşılık büyük sermaye grupları ve güçlü ekonomik çevreler çoğu zaman teşvikler, muafiyetler ve vergi avantajlarıyla daha hafif bir yükle karşı karşıya kalabiliyor. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değildir; aynı zamanda ciddi bir adalet meselesidir. Çünkü gerçek adalet, yalnızca hakların değil sorumlulukların da eşit ve dengeli biçimde paylaşılması anlamına gelir.

Ancak sorun yalnızca ekonomik alanda da değildir. Son yıllarda yargı sistemine dair tartışmalar da toplumdaki adalet duygusunu derinden sarsmaktadır. Geciken davalar, yıllarca sonuçlanmayan dosyalar ve benzer olaylarda verilen çelişkili kararlar, vatandaşın hukuka olan güvenini aşındırmaktadır. Aynı suç için farklı sonuçların ortaya çıkması ya da bazı davaların hızla sonuçlanırken bazılarının yıllarca sürüncemede kalması toplumda haklı bir sorgulama yaratmaktadır.

Daha da önemlisi, yargının bağımsızlığı konusundaki tartışmalar giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Hükümetin yargı üzerindeki etkisine dair ortaya çıkan iddialar ve siyasi açıklamalar, adalet mekanizmasının tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

Bir ülkede mahkemeler siyasi iktidardan bağımsız görünmüyorsa, verilen kararların hukuki niteliği kadar siyasi gölgesi de konuşulmaya başlanır. İşte o noktada adalet yalnızca zedelenmez, aynı zamanda toplumun gözünde meşruiyetini de kaybetmeye başlar.

Adaletin siyasetin gölgesinde kaldığı bir yerde hukuk güçlülerin kalkanına, zayıfların ise çaresizliğine dönüşür. Böyle bir düzen sürdürülebilir değildir. Çünkü adalet yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda toplumun vicdanıdır.

Bir devleti güçlü kılan yalnızca ekonomik büyüklüğü değildir. Asıl güç, vatandaşların devlete ve onun kurumlarına duyduğu güvendir. Eğer insanlar mahkemelerin bağımsız olduğuna, vergilerin adil toplandığına ve devletin herkese eşit davrandığına inanmıyorsa, o toplumda görünmeyen ama derin bir kırılma başlar.

Sonuçta mesele yalnızca ekonomi değildir. Eğer adaletin bedelini sürekli aynı kesim ödüyorsa, eğer hukuk bazıları için hızla işlerken bazıları için ağır aksak ilerliyorsa, burada yalnızca bir sistem sorunu değil, aynı zamanda bir yönetim sorunu vardır.

Çünkü adalet bir devletin en büyük gücüdür.

Ve adalet zayıfladığında kaybedilen yalnızca hukuk değil, bir ülkenin geleceğidir.