Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yer alan ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz, özelleştirme kapsamında Onay Gayrimenkul Danışmanlık şirketine satıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan satış kararı, 12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.

143 milyon TL bedel!

Bahse konu olan taşınmaz Kahramandere Mahallesi 1609 ada 1 parselde yer alıyor. 1.283,74 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmaz, 143 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi'ne satıldı. Resmi Gazete'deki kararda, "İhale Komisyonunca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi 1609 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi’ne, ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına… karar verilmiştir" denildi.

Ek olarak; Onay Gayrimenkul Limited Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ihalenin iptaline karar verildi.