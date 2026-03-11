Vestel Elektronik’in 2025 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin satış gelirlerinde önemli bir gerileme yaşandı.

Bir önceki yıl 186,8 milyar TL seviyesinde bulunan satış gelirleri, 2025 yılında 138,2 milyar TL’ye düştü. Satış hacmindeki azalma ve maliyet baskıları, şirketin gelir kalemlerinde belirgin bir düşüşe yol açtı.

Bu gelişme, şirketin operasyonel kârlılığı üzerinde de doğrudan etkili oldu.

Brüt kâr ve operasyonel performans zayıfladı

Vestel’in brüt kârı da 2025 yılında önemli ölçüde geriledi. 2024 yılında yaklaşık 39 milyar TL seviyesinde bulunan brüt kâr, 2025’te 22,5 milyar TL’ye düştü.

Şirketin operasyonel performansındaki gerileme FAVÖK rakamlarına da yansıdı.

Vestel Elektronik, 2024 yılında 11,25 milyar TL FAVÖK açıklarken 2025 yılında yaklaşık 293 milyon TL seviyesinde negatif FAVÖK bildirdi. Bu durum, operasyonel faaliyetlerin şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Net zarar iki katına yaklaştı

Operasyonel zayıflama ve finansman giderlerinin etkisi net kâr tarafında da belirgin şekilde hissedildi.

Vestel Elektronik 2025 yılını yaklaşık 29,68 milyar TL net zararla kapattı. Şirket bir önceki yıl ise 14,4 milyar TL zarar açıklamıştı. Böylece şirketin yıllık net zararı yaklaşık iki katına yükselmiş oldu.

Borçluluk ve özkaynaklarda değişim

Şirketin bilanço verileri finansal yapıdaki değişimi de ortaya koydu.

2025 yıl sonu itibarıyla Vestel’in toplam varlıkları yaklaşık 196,4 milyar TL seviyesinde bulunurken net borcu 86,6 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde şirketin özkaynaklarının ise yaklaşık 26,9 milyar TL seviyesine gerilediği görüldü.

Piyasa verilerine göre Vestel Elektronik’in toplam piyasa değeri yaklaşık 9,4 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Şirket hisseleri, defter değerine göre oldukça düşük bir çarpanla işlem görüyor.

Finansal verilerin ardından şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı yaklaşık 0,35 seviyesinde hesaplanırken, bu durum yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.