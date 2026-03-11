Tarih boyunca Lidyalılardan Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapan İzmir, sadece bir ticaret limanı değil, aynı zamanda devasa bir açık hava müzesi konumunda. Bugüne kadar şehrin kuruluş tarihiyle ilgili kabul gören akademik kanı, son yıllarda gün yüzüne çıkarılan yeni arkeolojik bulgularla yerle yeksan oldu. Arkeologların titiz çalışmaları, kentin sanılandan çok daha kadim ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ TÜM EZBERLERİ BOZDU

Uzun yıllar boyunca kentin ilk yerleşim alanının Bayraklı'daki Tepekule Höyüğü olduğu kabul ediliyordu. Bu veriye göre İzmir'in tarihi milattan önce 3000 yıllarına, yani günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandırılıyordu. Ancak Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 2005 yılında başlayan kazılar, kent tarihiyle ilgili bilinen tüm doğruları baştan aşağı değiştirdi.

İZMİR TAM 8 BİN 500 YAŞINDA

Yeşilova Höyüğü'nde elde edilen bulgulara göre bölgedeki ilk insan yerleşimi Neolitik Çağ'da başladı. Bu da yaklaşık olarak İzmir'de yaşamın milattan önce 6500 olduğunu gösteriyor. İçinde 2026 yılı dikkate alındığında İzmir, tam 8 bin 526 yaşında.