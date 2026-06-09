Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de kapı önlerine bırakılan ambalaj atıkları, tonlarca ağırlıkta bir çevre hareketine dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde bir yıl önce başlayan "Dönüşüme Evde Başla" projesinde rekortmen mahalle belli oldu. Tam 31 mahallenin kıyasıya yarıştığı çevre seferberliğinde ipi, Bornova’nın Evka-3 mahallesi göğüsledi.

Avrupa kentlerinde görmeye alışık olduğumuz kapıdan kapıya atık toplama modeli, İzmir sokaklarında karşılık buldu. Proje ilk etapta sadece 6 ilçe ve 8 mahalleyle yola çıkmıştı. Bugün ise 9 ilçede 31 mahalleye ulaşan devasa bir ağa dönüştü. Toplanan ambalaj atıkları İzdönüşüm Fabrikası’nda işlenerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

Sadece yüzde 0,95 fire

Evka-3 sakinleri, çöpleri ayrıştırma konusunda öyle titiz bir çalışma yürüttü ki projenin fire oranı neredeyse sıfıra yaklaştı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa verilerine göre, toplanan atıklardaki reddedilme oranı yüzde 0,95 gibi rekor bir seviyede kaldı. Bu veri, mahallelinin projeyi ne kadar doğru uyguladığını kanıtlamış oldu.

Mahalle sakinlerinin bu başarısı tesadüf değil. Evka-3 Mahallesi Muhtarı Dilek Kumova, sürecin birinci yılında gelen bu birincilikten gurur duyduklarını gizlemiyor. Kumova, mahalle halkının doğaya ve çevreye karşı doğuştan gelen bir hassasiyeti olduğunu belirterek ekledi:

"Bu başarı hepimizin. Geleceğine sahip çıkan bir mahallede yaşamanın gururunu paylaşıyoruz. Daha temiz bir çevre için durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz."

"Okulda tek başımaydım, şimdi tüm mahalle arkamda"

Projenin en büyük destekçileri ise kadınlar ve eğitimciler. Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Oya Şen, geçmişte bu mücadeleyi bireysel olarak verdiklerini anlatıyor. Projenin hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyen Şen, süreci şu sözlerle özetliyor:

"Eskiden okulda kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bu uygulama devreye girince üzerimizden büyük bir yük kalktı. Mobil uygulamayı da aktif kullanıyorum. Bize yakışan bir sonuç oldu."

Bir diğer mahalle sakini Meryem Çırakoğlu Taşkın ise projeyi "müthiş" olarak nitelendirirken, İbrahim Çelik diğer mahallelere tatlı bir meydan okumada bulunuyor. Çelik, "Her kuşağa bu bilincin aşılanması şart. Bornova lider oldu ama temennimiz tüm İzmir’in bu seviyeye gelmesi" diyerek komşu mahalleleri de harekete geçmeye çağırıyor.

Sırada hangi mahalleler var?

İzmir’in çöpünü ayrıştıran ve geri dönüşüm zincirine dahil eden proje, şu an kentin en dinamik nüfusuna sahip bölgelerinde aralıksız sürüyor.

İşte ambalaj atıklarının kapıdan toplandığı o noktalar:

Bayraklı: Refik Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu

Bornova: İnönü, Kazım Dirik, Atatürk, Evka-3, Ergene, Evka-4, Erzene

Karşıyaka: Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü

Konak & Buca: Kültür, Alsancak, Yiğitler

Karabağlar: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi

Narlıdere, Menderes & Güzelbahçe: Yenikale, Sahilevleri, Hürriyet ve Güzelbahçe merkez mahalleleri.

