İzmir’in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniği de beraberinde getirdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman çevredeki birçok noktadan da görüldü.

Rüzgarın etkisiyle büyüdü!

Bayraklı’da henüz sebebi bilinmeyen otluk alan yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanda etkisini göstermeye başladı. Yangın sebebiyle bölgeden yükselen alevler ve yoğun duman gözlerden kaçmadı.

Özellikle Anadolu Caddesi ile Bahçelievler Katlı Pazaryeri çevresinde bulunan vatandaşların yangını net şekilde gördüğü ifade edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Yangını gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma sürdürdüğü belirtildi.

Yangının yerleşim alanlarından uzak bir noktada çıktığı ifade edilirken, ilk belirlemeler çerçevesinde çevredeki binalar için herhangi bir risk oluşmadığı belirtildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor!

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.