Son Mühür / İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi, Boğazkesen mevkiinde Ermaden Maden İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilen kalker ocağı için hazırlanan "alan genişletilmesi" projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı verildi. Resmi onayda "ekonomik katkı ve hammadde ihtiyacı" vurgusu yapılırken; işletme ömrü olarak ‘58 yıl’ biçildi. Bornova’nın tepelerinde ‘dinamitli patlatmanın’ yaratacağı endişe ise şimdiden başladı.

Otoyol ve Belkahve’ye çok yakın

Taş ocağı ruhsat sahasının hemen güneyinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiyor ve bölge halkının yakından bildiği ve İzmir için büyük öneme sahip Belkahve Tüneli de tam bu koordinatlarda yer alıyor. Projenin ÇED sürecinde görüş bildiren Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü, otoyol güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli uyarılarda bulundu. Kurum tarafından iletilen resmi görüşte, otoyol kamulaştırma sınırına 300 metre mesafeye kadar olan alanda hiçbir şekilde üretim yapılmaması, 300 ile 500 metre arasındaki koridorda ise otoyol ve Belkahve Tüneli’ne zarar verilmemesi şartıyla sadece patlatmasız (mekanik) yöntemle çalışılması gerektiği ifade edildi. Şirket tarafından hazırlanan raporda, açık ocak işletmeciliğinde patlatma yapılmaksızın sadece iş makineleriyle kalker üretiminin teknik ve ekonomik açıdan düşük verimli ve yüksek maliyetli olduğu, bu nedenle kısıtlamalar dikkate alınarak ruhsat sahasının kuzey ve kuzeydoğu yönüne doğru yeni bir ocak alanı belirlendiğinin de altı çizildi.

Orman arazisinde ‘genişletme’

Proje raporunda yer alan mülkiyet bilgilerine göre, genişletilmesi planlanan 18,7 hektarlık ilave alanın tamamı orman arazisi sınırları içerisinde yer alması da dikkatgleri çekti. Daha önce 2006 ve 2023 yıllarında alınan "ÇED Gerekli Değildir" kararlarıyla işletilen taş ocağı, yeni verilen izinle birlikte mevcut 16,7 hektarlık boyutunu toplamda 35,4 hektara çıkaracak. Yeni belirlenen sahanın 10,7 hektarlık kısmında patlatmasız, 23 hektarlık kısmında ise delme-patlatma yöntemiyle çalışılacak.

Yerleşim alanlarına bin 500 metre

Kalkerin tüvenan yani işlenmemiş halde doğrudan piyasaya sunulacağı belirtilen projede, saha içinde herhangi bir kırma-eleme tesisinin de yer almaması gözlerden kaçmadı. Delme-patlatma operasyonlarında ana patlayıcı olarak ANFO ve dinamit kullanılacağı belirtildi. Şirketin faaliyet alanı ise yerleşim yerlerine ve sosyal alanlara yaklaşık bin 500 metre mesafede bulunuyor.